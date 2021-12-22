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Украина активно задействует беспилотники Bayraktar TB2 для разведки на Донбассе, а также однажды использовала дрон для нанесения удара по территории ДНР. Однако Киев напрасно возлагает огромные надежды на турецкие БПЛА. В войне против России они будут абсолютно бесполезными, пишут аналитики издания Asia Times.

Они напоминают, что российские ЗРПК «Панцирь», которые РФ называет самым эффективным средством против «Байрактаров», уже встречались с ними в Сирии и Ливии. Беспилотники уничтожили несколько комплексов, но и в их стане не обошлось без жертв.

Сейчас Россия знает, что у Киева есть БПЛА «Байрактар ТБ2» и чего от них можно ожидать. Поэтому она ведет подготовку к возможному столкновению с дронами. «Эффект неожиданности» с ней точно не пройдет.

Несмотря на все достоинства турецкого БПЛА, он имеет и недостатки, к которым относятся низкая скорость и отсутствие технологии стелс. Без нее он будет моментально попадать на радары российских РЛС, а уничтожить их потом не составит особого труда.

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