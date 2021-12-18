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Посол России в США Анатолий Антонов высказался по поводу кризиса с мигрантами на востоке ЕС и причинах его возникновения. Об этом, как сообщает издание РИА Новости, Антонов заявил в интервью Newsweek.

Согласно заявлению посла, виновата в этом кризисе не Белоруссия, как заявляют на Западе. Произошёл кризис из-за стремления Запада и США навязывать свою демократию другим государствам. Антонов указал, что из-за этого уже неоднократно разгорались региональные конфликты. Так, это спровоцировало ухудшение обстановки в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Другими последствиями навязывания демократии стали потоки миграции и экономический спад. В связи с этим Антонов призвал не использовать в отношении Минска санкции и угрозы, а заниматься решением кризиса в рамках международного гуманитарного права.

Недавно мы сообщали, что британские и эстонские войска будут участвовать в урегулировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Согласие на это дал президент Польши.

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