До 30 апреля следующего года на белорусско-польской границе будут проводить военные операции британские и эстонские войска. Их численность составит до 155 и 150 военнослужащих соответственно. Согласие на их участие в урегулировании миграционного кризиса дал президент Польши Анджей Дуда.

Глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох рассказал, что военнослужащие Эстонии и Великобритании будут обеспечивать разведывательную и инженерную поддержку польских Вооруженных сил. Последние займутся проведением операций, направленных на решение кризиса, вызванного попытками мигрантов прорваться в Евросоюз.

Солох высказал благодарность Лондону и Таллинну за отправку своих войск на польско-белорусскую границу и за проявления солидарности с Варшавой.