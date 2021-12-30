Психологи выяснили, какие женские фигуры нравятся мужчинам, проанализировав комиксы. Об этом сообщает издание Gazeta.ru.

Как отмечается, в комиксах изображают персонажей, чьи тела соответствуют представлениям читателей об идеале. Касается это как женщин, так и мужчин. Проанализировав 1258 мужских и 505 женских персонажей, специалисты определили физические параметры, которые нравятся читателям.

Так, у мужских персонажей в издательстве DC средний рост 185 см, вес – 100 кг. Соотношение плеч к талии – 1,90. У женщин средний рост 170 см, вес – 60 кг, соотношение талии и бедер – 0,625. У персонажей издательства Marvel параметры немного другие. К примеру, мужчины весят примерно на 10% больше, также у них большее соотношение плеч к талии. У женщин параметры почти не отличались, но изгибы тела у них более выражены.

Исследователи отметили, что у женщин в комиксах зачастую только один типаж – секс-бомба. У мужчин же вариаций больше. Однако и у женщин, и у мужчин образы весьма далеки от реальности. Женщины в некоторых случаях могут достичь параметров, которые соответствуют параметрам героинь из комиксов, но это может быть сопряжено с проблемами со здоровьем. Параметры же мужчин из комиксов в реальности добиться крайне сложно.

Недавно журналист из Испании раскритиковал мужские парикмахерские в России. Он заявил, что в них слишком много атрибутов маскулинности.