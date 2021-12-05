Наглое поведение американских летчиков может привести к трагедии у границ России, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал опасное сближение RC-135, принадлежащего ВВС США, с пассажирским лайнером Airbus, который следовал в Москву из Тель-Авива.

Действия США – это бездумная демонстрация силы у российских границ, заявил Литовкин. Он пояснил, что американские самолеты хаотично пересекали пассажирские трассы, что вполне могло привести к столкновению с гражданским лайнером. Кроме того, на перехват разведывательных самолетов всегда вылетают истребители РФ, которые также могут столкнуться либо с боевыми воздушными машинами США, либо с пассажирскими судами.

Расстояние между самолетом-нарушителем и гражданским лайнером составляло всего 20 метров. При этом он игнорировал запросы с земли. Диспетчеру пришлось связываться с пилотами пассажирского воздушного судна и давать ему команду на снижение, чтобы обеспечить безопасность.

В Минобороны РФ сообщили, что американские самолеты были сопровождены российскими истребителями Су-30 и Су-27 над Черным морем. При этом нарушений границ воздушного пространства допущено не было.