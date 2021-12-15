Эксперт из США Питер Сучиу в статье для National Interest заявил, что Россия весьма хорошо подготовлена к возможности вторжения с Запада.

Как отметил Сучиу, исторически у России есть все причины для опасения, что вторжение с Запада может произойти. Так, за несколько сотен лет в страну вторгались различные государства, в том числе Германия, Польша, Швеция и Франция.

Кроме того, США также проявляли в отношении России агрессию – в 1918 году они отправили в РФ свои войска. Так что не удивительно, что Россия проводит масштабные работы в оборонно-промышленном комплексе, чтобы быть готовой к возможному повторению истории.

Также Сучиу указал на то, что после окончания «холодной войны» Россия стала уязвима, а некоторые страны, ранее входящие в СССР, теперь стали членами НАТО. Таким образом, как указал эксперт, российская военная техника является гарантией того, что в ближайшем времени ожидать вторжения со стороны Запада России не придётся.

Ранее Питер Сучиу заявил, что отправленные на Украину ракетные комплексы Javelin не оставят шансов российским танкам. Он назвал эти комплексы “козырем в рукаве”.