читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разведывательный самолет США Boeing RC-135W подошел настолько близко к границам России в Крыму, что его можно было увидеть даже невооруженным глазом, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на данные мониторинговых сервисов, авторы публикации рассказали, что самолет поднялся в небо с американской авиабазы на Крите и сразу же направился к границам воздушного пространства РФ. При этом его совершенно не интересовал риск нарушения российских рубежей, так как приблизившись на опасное расстояние к Крымскому полуострову, летающий шпион продолжил движение по направлению к Керченскому проливу.

В результате самолет все же не пересек границы воздушного пространства. Однако такие провокации в любом случае не способствуют снижению напряженности в регионе. Отмечается, что российская сторона не прокомментировала данный полет. Кроме того, нет никакой официальной информацией о вылете истребителей на перехват потенциального нарушителя.

Вам может понравиться

Блогер Даня Милохин на детекторе лжи заявил, что не влюблён в фигуристку Медведеву

Блогер Даня Милохин рассказал на детекторе лжи, что чувствует к фигуристке Евгении Медведевой. Милохин и Медведева вместе участвуют в шоу «Ледниковый период». Как отмечается, во время своих выступлений они демонстрируют
  • Анна
  • 27.12.2021
  • читать 1 минуту

Первый канал озвучил страшные предсказания Ванги на 2022 год

Предприниматель Борис Кючуков рассказал о предсказаниях Ванги на 2022 год. Как отмечается, Кючуков принял участие в шоу «На самом деле», которое выходит на Первом канале. Согласно его заявлению, он побывал
  • Анна
  • 29.12.2021
  • читать 1 минуту

Самолёт-разведчик США вошёл в зону распознавания ПВО ДНР

Военный самолёт, принадлежащий США, проводил разведку недалеко от Донбасса и вошёл в зону идентификации ПВО ДНР. Об этом сообщает портал avia.pro. Согласно информации портала, известно, что он пролетел над населённым
  • Анна
  • 28.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 декабря – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 29 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 29 декабря – пасмурно, до -12 °C | Армавир: погода, 29 декабря – пасмурно, до 8 °C |