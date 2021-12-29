Разведывательный самолет США Boeing RC-135W подошел настолько близко к границам России в Крыму, что его можно было увидеть даже невооруженным глазом, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на данные мониторинговых сервисов, авторы публикации рассказали, что самолет поднялся в небо с американской авиабазы на Крите и сразу же направился к границам воздушного пространства РФ. При этом его совершенно не интересовал риск нарушения российских рубежей, так как приблизившись на опасное расстояние к Крымскому полуострову, летающий шпион продолжил движение по направлению к Керченскому проливу.

В результате самолет все же не пересек границы воздушного пространства. Однако такие провокации в любом случае не способствуют снижению напряженности в регионе. Отмечается, что российская сторона не прокомментировала данный полет. Кроме того, нет никакой официальной информацией о вылете истребителей на перехват потенциального нарушителя.