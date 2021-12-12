Теннисистка из США Крис Эверт выразила возмущение из-за Олимпийских игр, которые проводятся в России или Китае. Её сообщение появилось в Twitter.

Как сообщается, 66-летняя Эверт является 18-кратной победительницей турниров «Большой шлем». В Twitter она выложила фрагмент из эфира Fox News с выступлением баскетболиста Энеса Кантера. Кантер раскритиковал позицию МОК из-за Олимпийских игр в Китае, заявив, что в этой стране нарушаются права человека и проводить в ней Олимпиаду неприемлемо.

В публикации Эверт выразила согласие с позицией Кантера и заявила, что следует запретить проводить в Китае Олимпиады. Подобным образом нужно, по её словам, поступить и с Россией. По словам Эверт, эти страны совершают преступления против человечества и для неё было невыносимо, когда игры проводились в России.

Ранее Владимир Познер высказался насчёт решения США не отправлять на Олимпиаду в Китай своих дипломатов. Он считает это решение “половинчатым”.