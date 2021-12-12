читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Теннисистка из США Крис Эверт выразила возмущение из-за Олимпийских игр, которые проводятся в России или Китае. Её сообщение появилось в Twitter.

Как сообщается, 66-летняя Эверт является 18-кратной победительницей турниров «Большой шлем». В Twitter она выложила фрагмент из эфира Fox News с выступлением баскетболиста Энеса Кантера. Кантер раскритиковал позицию МОК из-за Олимпийских игр в Китае, заявив, что в этой стране нарушаются права человека и проводить в ней Олимпиаду неприемлемо.

В публикации Эверт выразила согласие с позицией Кантера и заявила, что следует запретить проводить в Китае Олимпиады. Подобным образом нужно, по её словам, поступить и с Россией. По словам Эверт, эти страны совершают преступления против человечества и для неё было невыносимо, когда игры проводились в России.

Ранее Владимир Познер высказался насчёт решения США не отправлять на Олимпиаду в Китай своих дипломатов. Он считает это решение “половинчатым”.

Вам может понравиться

Харламов на съёмках Comedy Club вспомнил о разводе с Асмус

Юморист Гарик Харламов во время съёмок нового выпуска шоу Comedy Club пошутил насчёт развода с Кристиной Асмус. Как отмечается, в съёмках выпуска принял участие музыкант Рамиль. В частности, он исполнил
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Блогер Варламов предложил выпускать вакцины против COVID-19 от имени знаменитостей

Илья Варламов, знаменитый блогер из РФ, выдвинул предложение о выпуске препаратов от SARS-CoV-2 с упоминанием знаменитостей и под известными торговыми марками для популяризации прививочной кампании в стране. Согласно его словам,

Россиянам рассказали о выплате 6 тыс. рублей для пенсионеров

Пенсионерам уточнили информацию о выплате, размер которой составляет 6 тысяч рублей. Об этом сообщает PRIMPRESS. Как отмечается, в преддверии Нового года сообщений о различных выплатах становится всё больше. Ранее СМИ
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 декабря – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 12 декабря – небольшая облачность, до 2 °C | Подольск: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C | Армавир: погода, 12 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |