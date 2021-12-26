В 1997 году дипломат Джордж Кеннан предостерег Североатлантический альянс от «роковой ошибки» с расширением на восток. Но в НАТО его никто не послушал, заявляя о необходимости «сдерживать Россию». Сейчас все происходит с точностью до наоборот, так как сдерживанием блока занимается Москва. И делает это очень неплохо, пишет издание American Thinker.

Авторы поясняют, что оставаясь вне Альянса, Украина находится под полным контролем России и сделать с этим НАТО ничего не может. Если он примет решение «вызволить» Киев и нападет на РФ, этот хрупкий баланс разрушится, а Украины утратит независимость. В случае войны Москва просто поделит ее на центральную, западную и восточную части.

Именно поэтому НАТО не может напасть на Россию и по той же причине не может вмешиваться, если Москва вдруг послушает западные сплетни и все-таки решит атаковать соседнюю страну. В обоих случаях Альянс оказывается в проигрыше именно из-за того, что не прислушался к предупреждению Джорджа Кеннана.