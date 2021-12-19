В США разрабатывают новую подлодку, которая сможет эффективно противостоять российскому подводному флоту. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью издания 19FortyFive.

Автор статьи Брент Иствуд, являющийся бывшим американским офицером, рассказал о подлодках SSN(X), которые будут опаснее субмарин класса Virginia за счёт большего количества снарядов. Он заявил, что новые подлодки станут для противников серьёзной угрозой и они расширят девиз «плыви тихо, плыви глубоко». По его словам, к этому девизу добавится фраза о мощи подлодок.

Новые подлодки смогут вмещать более 50 торпед, а их дальность будет составлять более 200 морских миль. Кроме того, у них будут отличные характеристики скрытности и они будут способны взаимодействовать с подводными беспилотниками. Иствуд считает, что разрабатывают эти подлодки специально против военно-морского флота России и Китая.

Ранее мы сообщали, что на строительство подлодок SSN(X) было выделено 98 миллионов долларов. Построить их планируется к 2030 году.