Восточный фланг НАТО становится новой линией фронта против России, поэтому именно здесь должны быть сосредоточены основные наземные силы США, развернутые в Европе. Такое мнение высказывает в интернет-издании «1945» (19FortyFive) Даниель Гуре, вице-президент влиятельного аналитического центра Lexington Institute. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Во время «холодной войны» присутствие двух тяжелых американских корпусов в Германии, а также дополнительных британских, канадских и французских соединений давало понять Советскому Союзу, что даже с его количественно превосходящими наземными силами в Европе за любое нападение на НАТО придется дорого заплатить. Силы передового базирования отрабатывали переход на позиции военного времени за считанные часы, что фактически лишало СССР возможности быстро победить НАТО.

После окончания «холодной войны» США позволили своему присутствию в Европе уменьшиться. Эта ослабленная позиция больше не является жизнеспособной перед лицом качественного улучшения российских обычных вооруженных сил. Администрация Трампа многое сделала для улучшения этой позиции, разместив в Польше ротационную бригаду и критически важные вспомогательные средства.

В то же время стратегия времен «холодной войны» по усилению НАТО основывалась на некоторой постепенности роста напряженности, давая многомесячный запас времени для переброски сил из континентальной части США в европейские порты, а затем на линию фронта. Сегодня Россия может инициировать внезапное нападение на своих соседей, в том числе некоторых союзников по НАТО, практически без предупреждения.

Таким образом, размещение сухопутных войск США в Германии больше не соответствует новой стратегической реальности в отношениях с Россией. Восточный фланг НАТО, простирающийся от Балтийского до Черного моря, является новой линией фронта. Именно здесь должны быть сосредоточены главные наземные силы США.

Во-первых, это единственные силы, которые будут иметь значение. Россия разработала свои обычные вооруженные силы, подкрепленные большим количеством баллистических и крылатых ракет и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороной, чтобы добиться огромного превосходства в начале конфликта и лишить США и их союзников возможности направить вперед подкрепление.

Во-вторых, в бой вступят только передовые силы. США не хватает возможностей для морских перевозок, чтобы быстро перебросить войска в Европу. Кроме того, в случае конфликта российские военные приложат серьезные усилия, чтобы перекрыть пути коммуникаций и поставок.

В-третьих, многие из новых возможностей, которые армия использует в рамках своих инициатив по модернизации, были бы наиболее эффективными, если бы они были развернуты вперед, когда начнется конфликт. Системы дальнего огня, такие как ракета Precision Strike, ракеты средней дальности и дальнобойная артиллерия могут угрожать целям в глубине территории России с первых шагов конфликта.

Планирование США должно быть сосредоточено на размещении своих обычных вооруженных сил передового базирования в Польше и других прифронтовых государствах НАТО. В частности, по мнению автора статьи, США должны:

Перенести штаб Армии США в Европе из Германии в Варшаву. Штабы соединений с передовыми ударными возможностями, таких как Артиллерийское командование театра военных действий и 2-я многодоменная оперативная группа, также должны располагаться в Восточной Европе.

Базировать в Польше как минимум армейскую бронетанковую бригаду. Еще эффективнее было бы развернуть в этой стране полноценный тяжелый бронетанковый корпус. Причем такое развертывание должно быть постоянным.

Переместить другие армейские подразделения, которые имеют отношение к предотвращению агрессии «свершившегося факта», в прифронтовые страны НАТО из Германии. В частности, это должны быть новые артиллерийские и тактические ракеты большой дальности армии США, вертолеты и тяжелая бронетехника.

Ускорить продажи современных американских систем вооружений Польше. Эта страна отдаёт предпочтение оперативной совместимости с американскими вооруженными силами и выделяет средства на её достижение.

Лучшее средство стратегического сдерживания, которое Соединенные Штаты могут использовать, – это сильная армия передового базирования. Развертывая такие подразделения, особенно тяжелые ударные соединения с соответствующими вспомогательными средствами, США отправят Москве недвусмысленный сигнал о способности США обеспечивать эффективную оборону и участвовать операциях по проникновению, ослаблению и уничтожению важных целей и формирований с самого начала конфликта.