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Российский президент Владимир Путин хочет развалить Европу с помощью мигрантов из Ирака, написало британское издание The Telegraph. Оно назвало такие действия «новой низостью в отношении ЕС».

Авторы публикации заявили, что мигрантский кризис на границе Беларуси и Польши не обошелся без «руки Кремля». Отчаявшиеся нелегалы, которые рвутся в сытую Европу якобы стали инструментом в руках российского лидера. Он не хочет нападать напрямую на европейские государства, однако делает все возможное, чтобы рассорить страны Евросоюза.

По словам журналистов, Владимир Путин является гроссмейстером гибридных войн и отлично знает все слабости и уязвимые места противника. Он привык достигать своих целей и, как показывает ситуация с «тысячами несчастных нелегалов», готов использовать для этого любые способы.

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