Себ Хаггарт, представитель британской прессы, показал на своей страничке в «Твиттере» видеоролик, на котором можно увидеть, как истребитель F-35B ВВС Британии падает в воду после взлета с авианосца.
Данное происшествие произошло 17 ноября на авианесущем корабле Queen Elizabeth. Отмечается, что летчик успел катапультироваться. Его тут же подняли на борт судна. Медики диагностировали у него несколько легких травм. На размещенной записи демонстрируется, как боевая машина моментально падает в воду после небольшого подъема в воздух.
В информагентстве The Daily Mail предположили, что данная авиакатастрофа могла произойти в результате попадания заглушки в ускоритель при взлете. Это может случиться, если авианосная бригада забудет удалить все посторонние предметы во время подготовки воздушного судна к грядущему полету.
Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm— Seb H (@sebh1981) November 29, 2021