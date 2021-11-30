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Себ Хаггарт, представитель британской прессы, показал на своей страничке в «Твиттере» видеоролик, на котором можно увидеть, как истребитель F-35B ВВС Британии падает в воду после взлета с авианосца.

Данное происшествие произошло 17 ноября на авианесущем корабле Queen Elizabeth. Отмечается, что летчик успел катапультироваться. Его тут же подняли на борт судна. Медики диагностировали у него несколько легких травм. На размещенной записи демонстрируется, как боевая машина моментально падает в воду после небольшого подъема в воздух.

В информагентстве The Daily Mail предположили, что данная авиакатастрофа могла произойти в результате попадания заглушки в ускоритель при взлете. Это может случиться, если авианосная бригада забудет удалить все посторонние предметы во время подготовки воздушного судна к грядущему полету.

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