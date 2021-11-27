Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался насчёт пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в пятницу.

Как отмечается, Гордон принял участие в передаче «Свобода слова Савика Шустера». Прошедшее мероприятие он назвал «театром одного актёра» и расценивает как глубокую личную трагедию.

Кроме того, Гордон указал, что Зеленский больше не представляет для него интереса. Журналист заявил, что во время мероприятия украинский президент постоянно врал, что можно было увидеть невооружённым взглядом. Также он был агрессивен и участвовал в перепалках с представителями СМИ. Гордон отметил, что во время пресс-конференции Зеленский несколько раз заявлял, что является президентом, и журналисту кажется, что так он пытается себя в этом убедить.

Также Гордон указал, что Зеленский обещал быть президентом лишь один срок. Порядочные люди, как он заявил, должны выполнять свои обещания, но сейчас идут разговоры о втором сроке Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом дать обещание о том, что Россия не будет нападать на Украину. Слухи о нападении ходят в СМИ уже долгое время.