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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина «подать важный сигнал» и публично заявить, что РФ не собирается нападать на соседнюю страну.

«Россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем [вторжения на Украину]», – заявил Зеленский.

Напомним, что слухи о скором «вторжении России» на Украину распространяются как на Западе, так и в Киеве. Американские и украинские СМИ регулярно пишут о перемещениях к границам страны российских войск, а также называют дату гипотетического «нападения» – январь или февраль следующего года. Также в Киеве заявили, что РФ может напасть на католическое Рождество, которое, как известно, отмечается в декабре.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что нынешняя информационная кампания на Западе напоминает события 2008 года, когда Грузия напала на Северную Осетию.

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