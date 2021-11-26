Украинский лидер Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина «подать важный сигнал» и публично заявить, что РФ не собирается нападать на соседнюю страну.

«Россияне и президент РФ тоже должен, мне кажется, публично сказать, что мы не планируем [вторжения на Украину]», – заявил Зеленский.

Напомним, что слухи о скором «вторжении России» на Украину распространяются как на Западе, так и в Киеве. Американские и украинские СМИ регулярно пишут о перемещениях к границам страны российских войск, а также называют дату гипотетического «нападения» – январь или февраль следующего года. Также в Киеве заявили, что РФ может напасть на католическое Рождество, которое, как известно, отмечается в декабре.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что нынешняя информационная кампания на Западе напоминает события 2008 года, когда Грузия напала на Северную Осетию.