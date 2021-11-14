Даниэль Бауэр, представитель немецкой прессы, на своем видеоканале на YouTube отметил, что Евросоюзу следует вручить Александру Лукашенко, президенту Белоруссии, медаль за спасение мигрантов.

Согласно его словам, до начала миграционного кризиса на польско-белорусской границе большинству беженцев приходилось проплывать через море на хрупких лодках, чтобы добраться до европейских стран. В результате ежегодно погибали до двух тысяч человек. Белорусский лидер же смог предоставить нелегалам безопасный путь, сумев сделать намного больше, чем тысячи правозащитников.

В своем видеоролике журналист заявил, что Лукашенко своими действиями смог спасти тысячи людей, демонстрируя тем самым базовые принципы демократии, про которые нередко заявляют в Европейском Союзе. Поэтому он предложил выдать белорусскому лидеру премию или медаль.