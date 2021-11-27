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Журнал MAXIM объявил рейтинг самых сексуальных женщин в России.

Голосование проводится на сайте журнала каждый год. Как отмечается, уже второй раз подряд рейтинг возглавляет 31-летняя актриса Любовь Аксенова. На следующем месте оказалась её коллега Яна Кошкина. Также в тройку лидеров вошла супермодель Ирина Шейк.

Ранее Шейк уже несколько раз возглавляла данный рейтинг. Отмечается, что если Аксенова и в следующем году окажется на первой строчке, то она побьет рекорд Шейк.

На четвёртом и пятом месте оказали блогер Вики Одинцов и певица Елена Темникова соответственно. Темникова, как уточняется, ранее состояла в группе Serebro.

Вторая пятёрка самых сексуальных женщин в России выглядит следующим образом: певица Надежда Дорофеева, актриса Мария Горбань, певица Настя Каменских, певица Татьяна Котова и актриса Настасья Самбурская.

Недавно мы сообщали, что певицу Глюкозу раскритиковали за её новые фото в Instagram. Критики заявили, что исполнительница “потеряла грудь”.

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