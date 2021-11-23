Наталью Ионову, более известную как певица Глюкоза, подвергли критике из-за недавних фотографий, опубликованных на её странице в Instagram.

Глюкоза предстала на фото в чёрном топе с глубоким декольте, шортах и лонгсливе. Образ был дополнен кедами, кепкой и солнцезащитными очками. Позирует певица на пляже. В подписи к публикации она указала, что лёгкость является симптомом счастья.

Но часть подписчиков оказалась разочарована внешним видом 35-летней певицы. Они отметили, что она публикует одно и то же целыми днями, а также заявили, что она надела майку не на ту сторону. Также некоторые написали, что она «потеряла грудь».

Впрочем, раскритиковали певицу не все – некоторые подписчики остались в восторге от её фигуры, заявив, что Наталья – самая красивая девушка на планете с потрясающей фигурой. Также они отметили, что она не стареет.

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