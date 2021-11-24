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Жители США в ближайшем будущем могут столкнуться с новой угрозой – дефицитом алкоголя.

Как сообщается, дефицит спиртного грозит стране из-за нехватки бутылок из стекла. В настоящее время на них образовался большой спрос среди американских компаний. Из-за этого разливать алкоголь производителям приходится ограниченно.

Произошла такая ситуация из-за поставщиков и перебоев в поставках. Практически все бутылки из стекла США покупают за границей, как правило, в Азии – там производство стекла стоит меньше.

По словам главного экономиста Американской торговой ассоциации производителей спиртных напитков Дэвида Озго, люди могут столкнуться с тем, что им придётся не один раз посетить магазины, чтобы найти определённую бутылку алкоголя. Такая ситуация может привести к тому, что поставки бутылок малого объема будут снижены, так как размеры 750 миллилитра и 1,75 литра в США более популярны.

Ранее учёные сообщили, что употребление алкоголя может привести к развитию деменции. Проблемы с мозгом алкоголь вызывает примерно в одном из десяти случаев.

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