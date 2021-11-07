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Благотворительная организация из Великобритании «Общество Альцгеймера» предупредила о риске серьёзного повреждения мозга из-за алкогольных напитков.

Как отмечается, данная компания изучает деменцию и причины, которые её вызывают. Если алкоголь наносит мозгу слишком много вреда, то может развиться форма деменции, получившая название синдром Вернике-Корсакова.

Учёные установили, что алкоголь вызывает проблемы с мозгом примерно в одном случае из десяти среди пациентов, у которых была подтверждена деменция. Спиртное оказывает негативное влияние на нервные клетки и приводит к повреждениям сосудов мозга, а также мешает усваивать витамин В1.

Одним из симптомов этого заболевания является ухудшение памяти, причём пациент может верить в события, которых никогда не было. Также признаками является неспособность к восприятию новой информации.

Недавно учёные выяснили, что коронавирус может напрямую повреждать мозг. Как оказалось, вирус проникает в мозг через нос.

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