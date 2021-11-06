Жители Донбасса собираются покинуть населённые пункты, которые расположены вдоль линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает издание avia.pro со ссылкой на донецкого волонтёра Андрея Лысенко. По его словам, жители населённых пунктов Стыла и Ясное слышали гул техники и обстрелы. При этом информация о происходящем отсутствует. Перепуганные люди начали собирать «тревожные чемоданчики». Также, как отметил Лысенко, люди боятся, что их отрежут и они будут окружены.

По более ранней информации, удары ВСУ по Донбассу с использованием беспилотников были осуществлены для создания паники у мирных граждан и их последующего отступления. Затем, как сообщалось, защитники ДНР также должны начать отступление, что дало бы ВСУ возможность быстро контратаковать и произвести захват территории.

ВСУ, как указывается, использует БПЛА Bayraktar TB2. У ДНР и ЛНД нет вооружения, которое может противостоять этим беспилотникам, что только способствует созданию паники.

Недавно политолог Ростислав Ищенко рассказал, что можно ожидать от Bayraktar TB2, которые используют ВСУ. По его словам, системы ПВО, имеющиеся у ополченцев, должны справиться с этими беспилотниками.