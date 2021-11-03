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Как Россия, так и ополчение Донбасса давно знали, что Турция продает Киеву беспилотники «Байрактар». Также было предсказуемо, что эти дроны рано или поздно будут задействованы против ЛНР и ДНР, заявил политолог Ростислав Ищенко в своем интервью изданию «Украина.ру».

«Турция их продает кому угодно, она на этом зарабатывает. Если Россия в 2014 году возвращала Украине бронетехнику, которая находилась в Крыму, почему Турция не может продать Киеву “Байрактар”?», – поинтересовался эксперт.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о возможной дестабилизации ситуации в Донбассе из-за «Байрактаров». Эксперт отметил, что Киев и раньше использовал БПЛА со взрывными устройствами в регионе и то, что они по характеристикам уступают турецким ударно-разведывательным дронам, особого значения не имеет.

Ищенко пояснил, что «Байрактар» существенно превосходит все те БЛА, которые Киев задействовал ранее. Однако у ополчения есть системы ПВО, которые успешно атаковали даже самолеты. Поэтому с турецкими дронами они тоже могут справиться.

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