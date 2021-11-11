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На страничке издания URA.RU в «Телеграме» был размещен ролик с частью выступления Владимира Жириновского, лидера ЛДПР, в котором политик назвал юг наиболее «прогнившим» регионом РФ.

Согласно заявлению главы фракции, в южной части страны коррупционные схемы процветают еще со времен правления царя. Он добавил, что это не прекратилось в эпоху СССР и продолжается до сих пор. Жириновский отметил, что жил на юге, поэтому знает, о чем говорит, а те, кто сидят в столице, «ничего не понимают».

В СМИ напоминают, что родиной Жириновского является южная часть Советского союза, так как он родился в городе Алма-Ата (Казахстан). Ранее политик отметил, что он не поддерживает запрет на раскрытие национальности злоумышленников при публикации соответствующих новостей в прессе.

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