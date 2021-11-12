читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо положить конец «газовому шантажу» Европы, который осуществляет Россия.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter. Он также поблагодарил американскую Палату представителей за то, что они включили в оборонный бюджет ряд новых поправок, касающихся трубопровода «Северный поток-2». Согласно сообщению украинского президента, эти поправки способны помешать реализации проекта.

Кроме того, Зеленский призвал друзей Украины и ЕС поддержать эти нормы на уровне Сената.

Как отмечается, на Украине уже не в первый раз заявляют, что «Северный поток-2» представляет угрозу для всей Европы. Россию же неоднократно обвиняли в том, что она планирует использовать газопровод как инструмент влияния.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинские олигархи не желают видеть Владимира Зеленского на посту президента страны. Они хотят поменять его на бывшего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.

Вам может понравиться

Киев применяет средства РЭБ против беспилотников миссии ОБСЕ на Донбассе

Украинские военные на Донбассе активно использует средства радиоэлектронной борьбы. Комплекс «Буковель-АД», расположенный предположительно между поселками Приволье и Федоровка, атакует беспилотные аппараты миссии ОБСЕ, а также создает серьезные проблемы военнослужащим самопровозглашенных

ДНР повторяет ошибки Армении в Карабахе и может повторить ее судьбу

Руководство самопровозглашенной ДНР распространяет недостоверную информацию с целью не допустить паники населения и деморализации бойцов ополчения. Однако это неверный путь, который в Карабахской войне привел Армению к поражению, сообщил портал

Леонков заявил, что «Кинжалы» остановят «кулак» Пентагона у границ России

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы жестко ответить США в Черноморском регионе. Леонков указал, что ВМС США и их союзники по НАТО ведут
  • Анна
  • 10.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 ноября – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 12 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 12 ноября – снег, до 1 °C | Армавир: погода, 12 ноября – переменная облачность, до 10 °C |