Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо положить конец «газовому шантажу» Европы, который осуществляет Россия.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter. Он также поблагодарил американскую Палату представителей за то, что они включили в оборонный бюджет ряд новых поправок, касающихся трубопровода «Северный поток-2». Согласно сообщению украинского президента, эти поправки способны помешать реализации проекта.

Кроме того, Зеленский призвал друзей Украины и ЕС поддержать эти нормы на уровне Сената.

Как отмечается, на Украине уже не в первый раз заявляют, что «Северный поток-2» представляет угрозу для всей Европы. Россию же неоднократно обвиняли в том, что она планирует использовать газопровод как инструмент влияния.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинские олигархи не желают видеть Владимира Зеленского на посту президента страны. Они хотят поменять его на бывшего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова.