Владимир Зеленский, украинский лидер, заявил, что не нужно паниковать из-за появления в зарубежных СМИ сообщений о том, что рядом с границами страны увеличивается количество войск РФ.

Согласно его словам, предоставление Западом информации о перемещениях российских подразделений демонстрирует поддержку Украины со стороны западных партнеров. При этом он удивлен тому, что для ряда блогеров, экспертов и журналистов, поднявших шумиху в Интернете, эти данные стали открытием. Зеленский напомнил, что на фронтовой линии передвижение и концентрация войск наблюдается уже 8-й год подряд.

Глава украинского государства добавил, что давление со стороны Москвы уже давно не действует на Киев. Он также заявил, что украинские разведслужбы постоянно следят за ситуацией, а армия готова в любой момент отразить нападение неприятеля. Поэтому Зеленский призвал людей перестать распространять панику.