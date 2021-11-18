В Крыму в настоящий момент никто не запрещает гражданам говорить на их родном языке, не сжигает заживо людей, не согласных с политикой правящей партии, не организуются нацистские марши и не погибают от шальной пули журналисты, как происходит на Украине, заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на Третьей Генеральной ассамблее, посвященной правам человека в Крыму.

Он отметил, что киевские политики безостановочно повторяют мантры о «войне за Крым», однако они прекрасно знают, что любая попытка напасть на полуостров чревата ответом России. При этом проект резолюции о правах человека в Крыму, которые Киев разработал специально для ассамблеи, больше похож на фантастический триллер.

Если бы Крым остался в составе Украины, после 2014 года его ждали бы только унижения, разрушения и смерти, заявил Кузьмин. Это отлично видно на примере Донбасса, который был ненавистен украинским радикалам задолго до известных событий. Он подтверждает правоту жителей Крымского полуострова, которые проголосовали за воссоединение с Россией.