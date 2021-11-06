Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с избиением мигрантов на границе Хорватии.

В своём Telegram-канале Захарова сообщила о произошедшем инциденте. Согласно её словам, в СМИ Германии не так давно появилась информации о том, что на границе Евросоюза избили мигрантов. На записи мужчины, имеющие спортивное телосложение и облачённые в униформу, которая не имела каких-либо опознавательных знаков, совершали избиение мигрантов из Южной Азии при помощи дубинок.

Как заявила Захарова, эти материалы являются шокирующими. Кроме того, она сообщила, что материалы наглядно демонстрируют, как в Европе на практике применяются «высокие правочеловеческие стандарты». Также Захарова рассказала, что для того, чтобы выгнать мигрантов, собирают особые команды.

Кроме того, Захарова указала на то, что «нечеловеческая борьба» с мигрантами сопровождается тем, что в Европу ввозятся тысячи беженцев из Афганистана.

Недавно Мария Захарова заявила, что увеличение военного присутствия НАТО в Прибалтике дестабилизирует ситуацию в регионе. На предложения России применить меры по деэскалации обстановки НАТО не реагирует.