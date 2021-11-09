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Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства РФ, решила напомнить полякам о необходимости защиты человеческих прав после обострения обстановки с нелегалами на польско-белорусской границе.

На своей страничке в «Телеграме» российский дипломат отметила, что просмотрела ролик, где показано, как пограничники из Польши распыляют в сторону нелегальных беженцев из Ирака неизвестную «химическую отраву», когда те пытаются пройти через границу. При этом на протяжении всего просмотра видео она думала о том, что Варшава входит в Совет ООН по правам человека.

Перед этим представитель МИД РФ заявила, что Польше необходимо принять не менее 2 тысяч иракцев, так как их страна в прошлом была разрушена при участии поляков. Она добавила, что свыше 2 тысяч польских военных участвовали во вторжении в данное государство, желая установить в нем демократию.

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