Польша и Украина сойдутся в борьбе за остатки транзита российского газа на территорию ЕС, считает специалист Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он пояснил, что через три года закончится действие контракта с Украиной. Однако она не торопится подписывать новое соглашение и предлагать выгодные условия транзита через свою ГТС. Поэтому Москва может обратить свой взор на Польшу и перебросить остатки топлива на газопровод «Ямал-Европа».

Скорее всего точный маршрут будет определен уже к 2025 году, когда Россия рассмотрит предложения Киева и Варшавы и выберет тот из вариантов, который ее больше устроит.

Напомним, что ранее в Киеве заявили об «энергетической войне» с РФ. Причиной стал отказ в поставках угля для украинских ТЭЦ, а также его блокировка на границах с Казахстаном.