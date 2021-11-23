Депутат Верховной рады и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины не подготовились к отопительному сезону.

Как она сообщила в эфире телеканала «Наш», в настоящее время на Украине не закачан газ и не заложен уголь. В результате этого, по её словам, их практически поставили на колени.

Тимошенко отметила, что если сейчас Украина вдруг захочет отключиться от энергосистемы с Россией и Белоруссией, намереваясь подключиться к системе Европы, это привело бы к концу. Спасти от зимних холодов, согласно её заявлению, Украину может Россия, если только она или Белоруссия не выключат рубильник по поставке электроэнергии.

Также Тимошенко рассказала, что краснеет, если ей приходится слышать о поставке в страну угля из Казахстана или других стран.

Ранее Юлия Тимошенко сообщила, что власти Украины обманывают граждан, заявляя, что не импортируют газ из России. Она указала, что Европе взять газ для Украины неоткуда.