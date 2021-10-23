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Юлия Тимошенко, глава фракции «Батькивщина», отметила, что киевские власти нагло лгут украинцам, когда сообщают им, что Украина не импортирует газ из России, получая его из ЕС.

Согласно ее словам, никакого европейского «голубого» топлива для Украины нет и никогда не было, так как его негде взять. Она напомнила, что около 7 лет назад власти сообщили, что страна будет покупать газ из Европы, однако все это было обычным обманом – на самом деле они лишь закольцевали трубу, продолжая использовать российские энергоресурсы, заявила Тимошенко.

Украинская народная избранница отметила, что Украине в настоящее время не хватает газа, поэтому ей придется приобретать его по завышенной стоимости. Она отметила, что нужно будет забрать из бюджета дополнительные деньги, которые можно было бы потратить на пенсионные выплаты и медицину, а затем отдать их «Нафтогазу». Тимошенко добавила, что все это случилось из-за того, что кто-то «протупил» в летний период времени.

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