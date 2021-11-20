В японском информагентстве Kyodo News отмечают, что кабмин Японии рассматривает возможность выдачи разрешения на реализацию нефти из резервов, чтобы привести цены в равновесие.

Предполагается, что тем самым власти смогут не допустить дальнейшего роста стоимости «черного золота». Однако ряд политиков выступают против этого решения. Они отмечают, что в прошлом резервы использовались при природных катаклизмах и дефиците поставок, однако их никогда не применяли для сдерживания цен. Если Япония все же воспользуется этой мерой, то процесс будет проходить при сотрудничестве с Соединенными Штатами.

В СМИ напоминают, что Токио принялся создавать резервы в конце 70-х годов прошлого столетия. В настоящее время резервная нефть хранится как в частных, так и в государственных нефтехранилищах. Отмечается, что страна имеет достаточно запасов, чтобы полностью обеспечивать себя в течение 242 дней.