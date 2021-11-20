читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В японском информагентстве Kyodo News отмечают, что кабмин Японии рассматривает возможность выдачи разрешения на реализацию нефти из резервов, чтобы привести цены в равновесие.

Предполагается, что тем самым власти смогут не допустить дальнейшего роста стоимости «черного золота». Однако ряд политиков выступают против этого решения. Они отмечают, что в прошлом резервы использовались при природных катаклизмах и дефиците поставок, однако их никогда не применяли для сдерживания цен. Если Япония все же воспользуется этой мерой, то процесс будет проходить при сотрудничестве с Соединенными Штатами.

В СМИ напоминают, что Токио принялся создавать резервы в конце 70-х годов прошлого столетия. В настоящее время резервная нефть хранится как в частных, так и в государственных нефтехранилищах. Отмечается, что страна имеет достаточно запасов, чтобы полностью обеспечивать себя в течение 242 дней.

Вам может понравиться

МИД Китая прокомментировал возможный бойкот США Олимпийских игр в Пекине

Чжао Лицзянь, представитель внешнеполитического ведомства КНР, отреагировал на появление информации о том, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпиаду-2022, которая должна пройти в Пекине. В СМИ ранее сообщили, что администрация американского

NYT: военную базу США в Эт-Танфе атаковали в октябре из-за ударов Израиля по Сирии

В The New York Times, сославшись на собственные источники, отметили, что проиранские боевики напали на американскую базу в Эт-Танфе в ответ на авиаудар Израиля в Сирии. Отмечается, что большинство военных

В Apple позволили сотрудникам обсуждать размер зарплаты в компании

После нескольких месяцев внутренних споров о том, сколько зарабатывают работники в одной из самых ценных компаний в мире, Apple объявила, что сотрудники имеют право обсуждать условия труда и заработную плату.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 20 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 20 ноября – пасмурно, до 8 °C |