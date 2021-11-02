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Политолог Яков Кедми заявил, что сейчас Россия готова к созданию авианесущего флота, который будет способен дать отпор США. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Согласно заявлению Кедми, Россия имеет разумный подход к увеличению своей военной мощи и достигла успехов в развитии военного флота. По его словам, США составляют планы по строительству авианосцев на 30-40 лет вперёд, но сейчас Россия не отстаёт и закладывает авианесущие группы. В дальнейшем они будут являться основой влияния РФ в Мировом океане.

Политолог указал, что сейчас Россия имеет достаточное количество необходимых возможностей для развития в этом направлении. Таким образом, борьба между странами продолжится уже на море. Сейчас армия и флот РФ, как считает политолог, достаточно созрели для противостояния США.

Кроме того, Кедми рассказал, что Россия наращивает мощь постепенно, не создавая более того, что необходимо.

Недавно Яков Кедми рассказал, как решить проблему с использованием Украиной Bayraktar TB2 на Донбассе. По его словам, с беспилотниками справится “сносная противовоздушная оборона”.

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