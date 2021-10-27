Украина вполне ожидаемо использовала на Донбассе беспилотный аппарат Bayraktar TB2 на Донбассе. Приказ о применении турецкого БЛА отдал командующий ВСУ Валерий Залужный.

Он же позже опубликовал видео, на котором беспилотник сбрасывает бомбу на гаубицу ополчения самопровозглашенной ДНР. На записи, которую сделал сам дрон, артиллеристы вынуждены разбегаться по укрытиям.

Политолог Яков Кедми заявил, что «Байрактары» совсем не так страшны, как пытаются изобразить Турция и Украина. Это средний БПЛА старого поколения, не имеющий искусственного интеллекта. Все что нужно для его уничтожения – это «сносную противовоздушную оборону». Она позволит без особого труда сбивать «гаражные беспилотники».

По словам Кедми, «Байрактары» очень быстро начинают падать, появившись в зоне боевых действий. Армии ДНР достаточно задействовать против них зенитно-ракетные комплексы, чтобы раз и навсегда решить проблему.