Авторы издания Yahoo News Japan рассказали, что Россия планирует в следующем году начать серийно производить боевые комплексы, которые предназначены для борьбы с БПЛА.

Отмечается, что в последнее время страны обзавелись большим количеством дронов и борьба с ними становится одним из важнейших пунктов защиты. Также комплексы пригодятся и против террористов, которые также обзаводятся беспилотниками. Кроме того, подобные комплексы можно будет продавать и за границей.

Авторы статьи рассказали о корабельном боевом модуле «Нарвал», управление которым осуществляется дистанционно. Модуль разработало НПО «Электромашина», входящее в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». «Нарвал», как отмечается, уже был успешно протестирован. Он может справиться сразу с несколькими беспилотниками. Установить его можно как на корабли и даже катера береговой охраны, так и на суше. Оснащён «Нарвал» 12,7-мм пулемётом «Корд».

Ранее мы сообщали о том, что Россия получила пять заявок на беспилотники “Орион”. Как отмечается, их захотели приобрести заказчики из стран дальнего и ближнего зарубежья.