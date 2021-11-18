На беспилотные летательные аппараты «Орион», разработанные компанией «Кронштадт» буквально за несколько последних месяцев поступило пять заявок от заказчиков из стран дальнего и ближнего зарубежья. Об это сообщило информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Иностранные заказчики получат экспортную версию БПЛА «Орион-Э», которая несколько отличается от базовой по конструкционным особенностям. В то же время все параметры дрона соответствуют заявленным. Он способен 24 часа беспрерывно находиться в воздухе, разгоняться до 200 километров в час, а также наносить удары по позициям противника ракетами «Вихрь-М».

Кроме того, «Орион» подключается к унифицированной системе спутниковой связи, которая создана той же компанией «Кронштадт». При желании заказчики смогут приобрести данную опцию отдельно.