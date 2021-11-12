Жителей намывов Васильевского острова порадовала новость о строительстве развязки Западного скоростного диаметра, которая обеспечит транспортную доступность новых территорий. Однако произойдёт это не раньше, чем в конце следующего года.

В пресс-службе АО «ЗСД» сообщили, что в декабре 2022 года завершится первый этап строительства новой развязки, которая улучшит транспортную ситуацию на юге намыва Васильевского острова. Сдача всего объекта намечена на 2024 год.

Любая позитивная новость о развитии намывных территорий воспринимается жителями новых локаций не так радостно, как могла бы. Ещё при заселении новоселам обещали развитую социальную и транспортную инфраструктуру, благоустроенные рекреационные зоны. Однако в придачу к жилым метрам островитяне получили множество проблем и неудобств. На намывах Васильевского острова до сих пор отсутствует развитая дорожная сеть. Остановки общественного транспорта, как признаются сами островитяне, находятся слишком далеко от их домов. Отсутствие деловой зоны, острая нехватка школ, детских садов и медучреждений лишь усугубляет ситуацию. Строительство обещанной несколько лет назад школы не единожды сдвигали. Согласно последним данным, ее построят не раньше 2024 года.

Застройка василеостровского намыва – яркий пример устаревшего подхода к освоению новых территорий, который в последние годы был характерен для Петербурга. Ему чуждо создание комфортной жилой среды, которую предусматривает современный подход к строительству.

Новый взгляд на застройку жилых кварталов предполагает, в первую очередь, хорошо продуманный план развития территории, который застройщик воплощает параллельно с возведением новостроек. На сегодняшний день один из лучших примеров комплексной застройки намывных территорий предлагает проект «Залив островов» компании «Зингер Девелопмент». Он предусматривает создание в 5 км от небоскреба «Лахта Центр» искусственных земель площадью 200 гектаров, обустройство территории которых будет продумано до мелочей. Застройка острова будет осуществляться в рамках единой концепции, которая сочетает в себе инновационные технологичные решения и современный экологичный подход к окружающей среде. Здесь предусмотрено строительство зданий высотой до 250 метров с вертикальным озеленением, многоуровневых пространств и подземных транспортных развязок, а также школ, детских садов, поликлиник, спортивных и развлекательных учреждений, которые будут равномерно распределены по всей территории.

По материалам: https://www.spb.kp.ru/online/news/4510813/