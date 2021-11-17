Украинские ВС с помощью своего комплекса радиоэлектронной борьбы принудили к посадке беспилотный аппарат «Орлан-10», используемый самопровозглашенными республиками. Подробности рассказал блогер, называющий себя Анатолием Штирлицем и страдающий от жутких припадков русофобии.

Он отметил, что ВСУ уже вовсю кричат о получении первого доказательства присутствия в регионе российских войск. Также киевские СМИ пишут о захвате «российского» БПЛА.

Беспилотник после вынужденной посадки не получил механических повреждений, поэтому его передали инженерам для тщательного изучения.

По словам украинских военнослужащих, ДНР и ЛНР часто задействуют БПЛА «Орлан-10» российского производства для проведения разведки на местности. Впрочем, киевские СМИ часто распространяют фейки, поэтому доверять этой информации нельзя.