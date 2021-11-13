Киев попытался получить доступ к Азовскому морю на территории самопровозглашенной ДНР, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на отчет ОБСЕ. Отмечается, что Украина наносила наиболее мощные удары как раз по прибрежным районам ДНР. Это логично, так как выход к морю позволил бы получить коридор к российской границе и возможность для окружения республики.

Киев все рассчитал правильно, так как войска ДНР сосредоточены в центральной части самопровозглашенной республики. И ослаблять позиции рядом с Донецком они вряд ли бы рискнули. Однако ополчение все же опровергло все расчеты и сумело даже без подкрепления отразить достаточно серьезные атаки ВСУ на южные районы.

Портал отмечает, что Украина вновь вернулась к точечным ударам по позициям Донбасса. Однако это вряд ли продлится долго, так как совсем скоро ВСУ могут начать полномасштабное наступление.