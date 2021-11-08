Киев собирается атаковать позиции ополчения ДНР и ЛНР оперативно-тактическими комплексами «Точка» и «Точка-У», рассказал портал Avia.Pro. Переброску этих ОТРК засняли очевидцы на железнодорожной станции Запорожье.

На открытых платформах эшелона, который проследовал мимо станции, заметили комплексы «Град». Однако пристальное внимание наблюдателей привлекли вагоны, закрытые брезентом. Предполагается, что именно в них на Донбасс везут ОТРК «Точка-У».

Очевидцы отметили, что переброска вооружения в ночное время суток на накрытой брезентом платформе является лучшим доказательством того, что Киев решил атаковать Донбасс запрещенным вооружением. Впрочем, командование ВСУ давно не обращает внимание на какие-то соглашения, так как обстрелы территорий самопровозглашенных республик ведутся почти ежедневно.

Не исключено, что первыми под удар попадут Докучаевск и Тельманово. Киеву важно захватить эти населенные пункты, чтобы рассечь территорию ДНР и начать наступление сразу с двух направлений.