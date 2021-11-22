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Военнослужащие Украины начали применять в ДНР французские ракетные установки APILAS. Об этом сообщает издание avia.pro.

Как отмечается, данные установки являются ручными противотанковыми одноразовыми гранатомётами. Кроме того, указывается, что раньше ни разу не сообщалось, что данное вооружение было поставлено армии Украины. Но недавно украинских военных заметили с этой установкой.

Военные использовали APILAS против укреплений подразделений ДНР. Это было снято на видео украинскими военными во время недавно произошедшего в ДНР противостояния. На данный момент неизвестно, насколько успешно было использование установки.

Кроме того, на записи можно заметить, что военные используют РПГ-18, что может говорить об ограниченном количестве APILAS.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные начали размещать бронетехнику поблизости от населённых пунктов. Из-за этого Народная милиция ДНР находится в состоянии повышенной готовности.

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