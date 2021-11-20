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Киев размещает бронетехнику в непосредственно близости от населенных пунктов на подконтрольной Украине территории Донбасса, заявили в Народной милиции ЛНР. Пресс-служба ведомства указала на появление БРДМ-2 рядом с жилыми кварталами в Станице Луганской.

Кроме того, техника обнаружена в населенных пунктах Криничное, Воздвиженка и Троицкое, которые находятся практически у самой линии разграничения. Народная милиция отслеживает все подобные действия и находится в состоянии повышенной готовности на случай использования бронетехники для наступательных действий.

Также в Минобороны самопровозглашенной республики заявили, что Киев предпринимает меры, чтобы скрыть бронетехнику от международных наблюдателей ОБСЕ. Он задействует развернутые на линии разграничения комплексы РЭБ, блокируя работу беспилотников мониторинговой миссии.

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  • Анна
  • 19.11.2021
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