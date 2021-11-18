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Всего в двухстах километрах от границы с Украиной сконцентрировано 1200 российских танков, пишет портал Avia.Pro. Кроме того, в полевом лагере ВС РФ собрано огромное количество РСЗО и самоходных артиллерийских установок.

Ссылаясь на западные СМИ, портал отмечает, что это далеко не единственный полевой лагерь на расстоянии в 100-200 км от границы с Украиной, в котором Москва накапливает силы. Сама она заявляет, что идти войной на Киев не собирается, однако существует вариант, при котором она все же нанесет удар по соседнему государству. Если Украина пойдет в полномасштабное наступление на самопровозглашенные ДНР и ЛНР, РФ просто не сможет оставаться в стороне и защитит жителей Донбасса.

Стоит упомянуть, что информацию о сосредоточении российских войск на границе с Украиной активно распространяет Запад. Многие военные аналитики уверены, что НАТО готовит агрессию против РФ и поэтому разбрасывается обвинениями, доказательств которым нет и быть не может.

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