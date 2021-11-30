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Каран Радж, медицинский специалист из Британии, на своей страничке в TikTok рассказал о том, что для замедления старения следует спать в комнате с прохладной температурой.

Врач отметил, что в жаре хуже продуцируется мелатонин, способный повлиять на качество сна. Он также представляет собой гормон, который может затормозить старение. Организм перед сном понижает температуру тела, а в помещении, где уже прохладно, на это тратится намного меньше времени, поэтому человек не только засыпает гораздо быстрее, но и видит больше ярких сновидений.

К еще одному достоинству сна в прохладе медик отнес улучшение метаболизма. Он указал на ряд научных работ, показывающих, что при воздействии на тело холода увеличивается объем бурого жира, который вырабатывается стволовыми клетками. Этот жир способствует регулированию показателей глюкозы и холестерина в крови.

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  • Анна
  • 28.11.2021
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