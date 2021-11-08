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В понедельник жители всей России столкнулись с тем, что их QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, были аннулированы. Вскоре после этого «упало» и приложение «Госуслуги».

Отмечается, что сертификаты о вакцинации должны быть действительны в течение года. Но 8 ноября россияне увидели, что срок действия был сокращён до полугода без какого-либо предварительного оповещения об этом. Произошло это на фоне того, что в понедельник было решено ввести новую форму о вакцинации, где будут указываться данные о медотводе, личные данные, сведения о перенесённом коронавирусе.

Как оказалось, изменение срока действия QR-кодов произошло из-за проводимых на портале технических работ. Все сертификаты будут действительны в течение всего ранее указанного срока – то есть на протяжении года. Ошибку на портале должны исправить в течение дня.

Россияне уже обнаружили способ, который позволяет использовать аннулированные QR-коды о вакцинации. Однако подходит этот способ только тем, кто сохранял QR-код через банковские приложения.

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