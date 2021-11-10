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Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал об объектах, которые США считают важными и в случае необходимости будут атаковать первыми.

Как отметил обозреватель, в Чёрном море постоянно находятся американские военные корабли, которые сменяют друг друга. США объясняет это учениями, но, по мнению Литовкина, они намереваются начать военное столкновение, однако так, что непосредственно конфликт начал кто-то другой.

Среди кораблей США в Черноморском регионе эксперт отмечает эсминцы класса Arleigh Burke. Они могут нести около 70-ти крылатых ракет «Томагавк». Дальность полёта такой ракеты составляет до 2,5 тысячи километров.

По словам Литовкина, США нацелены на Калужскую, Тверскую и Саратовскую области, так как именно там находятся российские ракеты стратегического назначения. Впрочем, он отмечает, что США не позволят себе совершить такую ошибку, как вторжение на территорию России. Поэтому сейчас они только собирают данные, которые могут пригодиться в будущем.

Недавно Виктор Литовкин рассказал о боеспособности флота Украины. По его словам, можно сказать, что “никаких ВМС у Киева нет”.

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