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Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал недавние крушения американской атомной подлодки и украинского судна размагничивания «Балта». Также он оценил боеспособность ВМС Украины.

По мнению аналитика, обе аварии произошли из-за низкого профессионального уровня экипажа. Украинский корабль скорее всего просто напоролся на камень, в результате чего вода хлынула внутрь и затопила два отсека.

О боеспособности украинского флота, по словам Литовкина, много не скажешь. Так как по сути никаких ВМС у Киева нет. Корабль «Гетьман Сагайдачный» лишь изредка выходит в море, после чего очень долго ремонтируется, а корветы, доставшиеся Украине от СССР, находятся в плачевном состоянии. Все остальное – это катера, которые вряд ли способны хоть кого-нибудь напугать.

Ракетных кораблей в распоряжении Украины нет, береговой инфраструктуры тоже, поэтому боеспособность того, что Киев гордо называет ВМС, нулевая, подытожил эксперт.

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