Армения не готова к новой войне с Азербайджаном, который превосходит ее и по численности войск, и по вооружению. Поэтому Еревану сейчас нужно восстанавливать страну и предпринимать меры для урегулирования конфликта. Вместо этого он пытается ввязаться в новое столкновение и призывает на помощь Россию.

Военный эксперт Владимир Евсеев говорит, что договор о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Ереваном действительно существует, он был подписан в 1997 году. Однако это еще не означает, что вместо Армении воевать с Азербайджаном будет Россия.

России же нужно создать на территории Армении новую военную базу, так как имеющийся объект в Гюмри создавался для защиты страны от Турции. Тогда с Азербайджаном никто воевать не собирался. Впрочем, сейчас слово за Ереваном, от которого требуется предпринимать шаги для снижения напряжения в регионе, а не провоцировать новый конфликт.