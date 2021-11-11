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Военнослужащие ВС США якобы прилетают на Украину для участия в регулярных маневрах. Однако на самом деле они просто никуда не уезжают, круглый год оставаясь на территории соседней страны.

Маскировать пребывание на Украине учениями приходится из-за действующего законодательства государства, которое запрещает размещать иностранные военные базы на своей территории. Однако Киев нашел способ обмануть собственную Конституцию. Он ежегодно выдает США разрешения на проведение маневров, которые, как получается, длятся не менее 365 суток.

Всего в течение года на Украине проходит 25 учений. В них задействуются 6 000 американских военнослужащих, к которым также присоединяются подразделения ВС Украины и стран Североатлантического альянса.

Одновременно с получением разрешений на проведение таких маневров США подписывают с Киевом соглашения на строительство самых различных объектов военной инфраструктуры. Они применяются в ходе учений, но также легко превратятся в базы НАТО, когда придет срок.

Североатлантический альянс, по словам экспертов, осваивает Украину в военном плане, контролируя почти все порты, аэродромы, полигоны и другие подобные объекты.

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