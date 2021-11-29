Сервис SuperJob выяснил, сколько россиян обращались за повышением заработной платы за последние полтора года. Об этом сообщает издание РБК.

Опрос проводился с 3 по 25 ноября, в нём участвовали 2,5 тысячи россиян. Оказалось, что мужчины за повышением зарплаты обращаются чаще – 43% против 35% женщин. Также выяснилось, что работники чаще обращаются за прибавкой, если у них высокая зарплата.

Всего, как стало известно, 39% россиян просили увеличить зарплату. Добиться своего удалось 45% опрошенных. Увеличение зарплаты составляло чаще всего 10% – именно такой прибавки добились 15% респондентов. Ещё 10% участников исследования получили прибавку в размере 5%.

Кроме того, некоторым удалось получить весьма заметную прибавку в 30% – об этом заявили 7% респондентов. 27% опрошенных размер прибавки раскрывать не стали.

Ранее мы сообщали о том, что в Санкт-Петербурге непривитых работников могут отстранить от работы. Заработная плата при этом сохранена не будет.