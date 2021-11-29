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Сервис SuperJob выяснил, сколько россиян обращались за повышением заработной платы за последние полтора года. Об этом сообщает издание РБК.

Опрос проводился с 3 по 25 ноября, в нём участвовали 2,5 тысячи россиян. Оказалось, что мужчины за повышением зарплаты обращаются чаще – 43% против 35% женщин. Также выяснилось, что работники чаще обращаются за прибавкой, если у них высокая зарплата.

Всего, как стало известно, 39% россиян просили увеличить зарплату. Добиться своего удалось 45% опрошенных. Увеличение зарплаты составляло чаще всего 10% – именно такой прибавки добились 15% респондентов. Ещё 10% участников исследования получили прибавку в размере 5%.

Кроме того, некоторым удалось получить весьма заметную прибавку в 30% – об этом заявили 7% респондентов. 27% опрошенных размер прибавки раскрывать не стали.

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